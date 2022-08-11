Минобороны РФ сообщило о массовом дезертирстве украинских националистов

Украинские националисты массово дезертируют и оставляют занятые позиции. Об этом 11 августа заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», — сообщил он на брифинге.

Он также заявил, что в результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах Вооруженных сил Украины на Артемовском и Авдеевском направлениях.

В Минобороны рассказали, что за последние сутки были уничтожены склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники.

2 августа сообщалось, что более 130 украинских националистов было ликвидировано в районе Артемовска в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.

17 июля стало известно, что в рядах ВСУ началась новая волна дезертирства. Так, бойцы 241-й бригады теробороны потребовали вернуть их из Бахмута на запад Украины. Это же повторилось и с 5-м отдельным стрелковым батальоном, который держал позиции в Авдеевке только с автоматами.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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