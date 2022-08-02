Реклама
Прямой эфир
Политика
Госдума 11 августа проведет внеплановый совет
Мир
ВКС России уничтожили до 250 иностранных наемников под Николаевом
Мир
ВСУ практически полностью уничтожили свой батальон мотопехотной бригады из-за отступления
Мир
Делегация Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Тайбэя
Мир
В ФРГ пообещали оказать поддержку Тайваню в случае нападения Китая
Мир
Испания отказалась передавать Украине танки Leopard
Мир
Сербия не обращалась к России за помощью в урегулировании конфликта в Косово
Мир
Минобороны РФ заявило о прямом участии США в конфликте на Украине
Политика
В Кремле указали на готовность принять приглашение Путину на саммит АТЭС
Мир
В Бельгии заморозили €50,5 млрд российских активов
Авто
Отгрузка отечественной сельхозтехники выросла в РФ на 22%
Мир
Песков подтвердил приверженность Москвы ядерной сделке с Ираном
Сюжет:

ВКС РФ ликвидировали под Харьковом до 500 украинских националистов

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали до 500 украинских националистов в Харьковской области, включая большое количество военной техники. Об этом сообщил 2 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — рассказал генерал-лейтенант.

В траве у дома: как украинские военные терроризируют мирное население Донбасса
Специальный корреспондент «Известий» — о городах, усеянных тысячами снарядов

Конашенков также рассказал, что ВКС РФ высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. В результате удара было ликвидировано до 250 иностранных наемников и более 20 единиц военной техники.

Еще более 130 украинских националистов было ликвидировано в районе Артемовска в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами», — добавил Конашенков.

31 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022