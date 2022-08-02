ВКС РФ ликвидировали под Харьковом до 500 украинских националистов

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали до 500 украинских националистов в Харьковской области, включая большое количество военной техники. Об этом сообщил 2 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — рассказал генерал-лейтенант.

Конашенков также рассказал, что ВКС РФ высокоточным оружием нанесли удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаев. В результате удара было ликвидировано до 250 иностранных наемников и более 20 единиц военной техники.

Еще более 130 украинских националистов было ликвидировано в районе Артемовска в результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

«Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами», — добавил Конашенков.

31 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова в Харькове. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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