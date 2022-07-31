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ВКС РФ нанесли удар по пункту дислокации нацформирования «Кракен»

Минобороны РФ сообщило об авиаударе по пункту дислокации формирования «Кракен» в Харькове
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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. Об этом 31 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинский беспилотник атаковал базу ВМФ России в Севастополе. Онлайн спецоперации 31 июля
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«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова. В результате удара безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также уничтожено 11 единиц военной техники», — сказал он.

Накануне Конашенков сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области. Он уточнил, что уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники.

До этого, 29 июля, сообщалось, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожено до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. По данным Минобороны РФ, командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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