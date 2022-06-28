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ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных и наемников в районе Харькова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Российские войска уничтожили более 100 наемников и украинских боевиков за последние сутки в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом во вторник, 28 июня, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате ударов ВКС России по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области уничтожено более ста украинских военнослужащих», — рассказал Конашенков.

Также было уничтожено 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники Вооруженных сил Украины.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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Конашенков добавил, что в ходе продвижения союзных сил ВС РФ и Луганской и Донецкой народных республик националисты всё больше терпят потери. По его словам, мобилизованные украинские войска воюют между собой из-за слабой подготовки и низкого уровня обученности.

Генерал-лейтенант рассказал, что такой инцидент произошел с новобранцами, которые прибыли на доукомплектование 97-го батальона 60-й пехотной бригады. Они попали под минометный обстрел сослуживцев.

В 28-й механизированной бригаде иностранные наемники тоже открыли огонь на поражение по разведывательной группе этого соединения. В результате четверо военнослужащих погибли, трое были ранены.

Днем ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска в ходе боев в районе Лисичанска уничтожили 26 июня две диверсионные группы иностранных наемников.

Также 26 июня российские войска высокоточным оружием и ракетами «Калибр» нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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