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ВС РФ нанесли ракетные удары по пункту временной дислокации нацформирования «Кракен»

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) России высокоточными ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в районе города Богодухов Харьковской области. Об этом 30 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В результате удара ВСУ по Еленовке погибли 50 украинских военнопленных. Онлайн спецоперации 30 июля
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«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованный в ангарах местного мясокомбината. Уничтожено более 30 нацистов и 10 единиц военной техники», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в районе Кривого Рога истребительной авиацией ВКС России уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее, 29 июля, Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. По данным Минобороны РФ, командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

28 июля в Минобороны заявили, что российские войска уничтожили более 100 наемников и украинских боевиков за последние сутки в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Удар был нанесен по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» (в отношении группировки возбуждены уголовные дела) в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области.

Конашенков добавил, что в ходе продвижения союзных сил ВС РФ и Луганской и Донецкой народных республик националисты все больше терпят потери.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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