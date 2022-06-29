В Харьковской области уничтожены около 100 боевиков нацформирования «Кракен»

В Харьковской области уничтожены до 100 боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10 единиц боевой техники. Об этом 29 июня сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Питомник Харьковской области в результате удара российской артиллерии уничтожены до ста боевиков нацистского формирования «Кракен» и около 10-ти единиц боевой техники», — отметили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, командиры националистов приказали оставить позиции и отвести остатки подразделения в Харьков.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска уничтожили более 100 наемников и украинских боевиков за последние сутки в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Удар был нанесен по пункту дислокации нацистского формирования «Азов» в Харькове и одного из батальонов 92-й мотопехотной бригады у населенного пункта Покотиловка Харьковской области.

Конашенков добавил, что в ходе продвижения союзных сил ВС РФ и Луганской и Донецкой Народных Республик националисты все больше терпят потери.

26 июня российские войска в ходе боев в районе Лисичанска уничтожили 26 июня две диверсионные группы иностранных наемников.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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