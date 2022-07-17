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Новая волна дезертирства началась в рядах ВСУ

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Фото: Соцсети
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В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась новая волна дезертирства. Позиции покидают целыми подразделениями, узнали «Известия».

Так, бойцы 241-й бригады теробороны потребовали вернуть их из Бахмута на запад Украины. Это же повторилось и с 5-м отдельным стрелковым батальоном, который держал позиции в Авдеевке только с автоматами.

«Офицеров, командиров, медиков с нами на позициях не было, не было должной эвакуации раненых. Они ждали помощи по 12 часов и больше. Погибших сутками никто не забирал. Пропавших никто не искал, даже не интересовались ими. Воду и еду на позиции не поставляли», — отмечается в видео.

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15 июля сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) документы, в которых подтверждается факт массового дезертирства из парашютно-десантных подразделений ВСУ.

26 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют пониженное морально-психологическое состояние из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР. Военные пьянствуют, употребляют наркотики и дезертируют с боевых позиций.

25 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что один из батальонов территориальной обороны ВСУ отказывается убывать в район боевых действий в Донбассе из-за отсутствия подготовки личного состава.

1 июня в сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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