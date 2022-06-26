Минобороны РФ сообщило о случаях пьянства и дезертирства в ВСУ

Военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР пониженное морально-психологическое состояние. Об этом говорится воскресенье, 26 июня, в сводке Минобороны России.

Кроме того, отмечается, что военнослужащие пьянствуют и употребляют наркотики, оставляют боевые позиции.

«Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской Народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии», — сказано в сообщении.

Накануне официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что один из батальонов территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается убывать в район боевых действий в Донбассе из-за отсутствия подготовки личного состава.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти.

29 мая военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» отметил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение — в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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