В МО рассказали об отказе батальона теробороны ВСУ из Львова ехать в Донбасс

Один из батальонов территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказывается убывать в район боевых действий в Донбассе из-за отсутствия подготовки личного состава. Об этом рассказал 25 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствию тяжелого вооружения», — рассказал Конашенков.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти. В обращении к общественности и Киеву они объяснили, что в подразделении большие потери, командование предало личный состав, а боевой дух солдат крайне низок.

29 мая военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии «Известиям» отметил, что в соцсетях появляется достаточно много роликов, где военнослужащие украинских формирований жалуются на то, что у них нет боеприпасов, соответствующее стрелковое вооружение — в ограниченном количестве, их не поддерживает артиллерия, они брошены командирами.

26 мая в Минобороны РФ рассказали, что в 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ 450 человек отказались идти против РФ.

До этого, 24 мая, стало известно, что украинские военные отказываются выполнять боевое задание. Они записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, в котором рассказали, что у них нет ни одного боевого командира и никакой техники и, таким образом, их отправляют «на верную смерть».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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