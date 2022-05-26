Более 400 солдат ВСУ отказались воевать с Россией

В 95-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) 450 человек отказались воевать с РФ. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал украинский пленный в видео, опубликованном Минобороны РФ.

«Отцы-командиры сказали: кто будет сдавать позиции, тот будет расстрелян на месте. По поводу товарищей-отказников, которых было 450 человек, — их посадили в машину и что с ними произошло, никто не знает», — заявил пленный военнослужащий Украины Максим Горяйнов.

23 мая офицер батальона «Восток» Фидель с позывным Араб раскрыл военкору «Известий» Валентину Трушину главную причину, по которой украинские боевики с завода «Азовсталь» сдались в плен. По его словам, они сдались в плен, потому что их моральное состояние было на критическом уровне.

В тот же день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о подготовке промежуточных трибуналов над украинскими боевиками, вышедшими с «Азовстали». Он также отмечал, что военный трибунал должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе западных.

В российском оборонном ведомстве предлагали украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и Луганской Народной Республики сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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