Военкору «Известий» объяснили главную причину сдачи в плен украинских боевиков

Офицер батальона «Восток» Фидель с позывным «Араб» раскрыл военкору «Известий» Валентину Трушину главную причину, по которой украинские боевики сдались в плен.

Боец провел съемочную группу по подземелью «Азовстали», в котором укрывались украинские боевики. Отмечается, что оно находится под землей на глубине пяти этажей. В настоящее время помещение практически полностью выгорело, перед тем как покинуть его, боевики сожгли все снаряжения, боеприпасы и бронежилеты.

«Они сдались в плен не потому, что у них не было еды. Еду находим в нормальных количествах, вода питьевая была. Они сдались в плен просто потому, что моральное состояние было на том уровне, что уже все. Грубо говоря, додавили», — рассказал он.

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20 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Позже российские саперные подразделения приступили к проведению инженерной разведки и разминированию от взрывоопасных предметов территории завода. К работе на наиболее опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Минобороны РФ предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

В середине февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной республики организовали эвакуацию жителей в РФ и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, 24 февраля он объявил о начале спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

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