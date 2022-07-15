Росгвардия обнаружила в ЛНР доказательства дезертирства украинских десантников

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике (ЛНР) документы, в которых подтверждается факт массового дезертирства из парашютно-десантных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает 15 июля пресс-служба ведомства.

«Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам. Их поиски по месту проживания тоже не приносят результатов, на связь они не выходят», — указано в заявлении.

Благодаря документам, удалось установить, что с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 под различными предлогами покинули передний край обороны самовольно. Их имена и фамилии, с указанием воинских должностей и званий приводятся в десятках рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.

26 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что военнослужащие украинской 30-й механизированной бригады демонстрируют пониженное морально-психологическое состояние из-за успехов российской армии и Народной милиции ДНР и ЛНР. Военные пьянствуют, употребляют наркотики и дезертируют с боевых позиций.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что один из батальонов территориальной обороны ВСУ отказывается убывать в район боевых действий в Донбассе из-за отсутствия подготовки личного состава.

1 июня в Сети появилось видео, в котором военнослужащие украинского 18-го отдельного батальона морской пехоты заявляют, что не будут бороться за Украину под руководством нынешней власти.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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