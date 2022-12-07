Путин рассказал о расстрелах дезертиров украинскими военными

Украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций. Об этом заявил в среду, 7 декабря, президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«По поводу покидания позиций: на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в Вооруженных силах России ничего подобного нет.

На прошлой неделе офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения спецоперации после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, огласившей потери украинских военных.

В октябре пленные боевики запрещенной в России террористической группировки «Азов» рассказали, что командиры ВСУ угрожали расстрелом за попытку бойцов сдаться. Так, старший сержант Виталий Катранич поделился, что ему было поручено всех уходящих «расстреливать как дезертиров».

Ранее в Минобороны России также фиксировали случаи массового дезертирства и самовольного оставления националистами занимаемых позиций на Украине.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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