Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали расстрелом за попытку бойцов сдаться. Об этом в воскресенье, 16 октября, рассказали пленные боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов».

«Был такой с позывным «Дэнсон», который хотел бросить оружие и сбежать <...> Ему пригрозили, что, если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем», — поделился сержант Михаил Швец в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, такое предупреждение выносили каждому, кто намеревался покинуть позицию или сдаться.

Заявление Швеца подтвердил старший сержант Виталий Катранич. Он также добавил, что ему было поручено всех уходящих «расстреливать как дезертиров».

Ранее, 13 октября, стало известно, что следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

7 сентября военнослужащий ВСУ Виктор Осипенко, попавший в плен к российской армии, рассказал «Известиям», что был призван в украинские войска через угрозы тюремным заключением. По словам Осипенко, он никогда не служил в армии, поэтому не думал, что его могут призвать и отправить участвовать в реальных боевых действиях. Однако мужчина был вынужден вступить в ряды украинских формирований, так как ему угрожали тюрьмой, в случае если он откажется служить в украинских войсках.

До этого, 5 сентября, бывший контрактник Владимир Тесленко также рассказал, что украинские командиры и старослужащие-националисты избивали сослуживцев, которых считали недостаточно «патриотичными». Он отметил, что военнослужащие получали угрозы и от командиров. Так, по его словам, когда он отказался выполнять преступный приказ, командир заявил, что отправит его в тюрьму.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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