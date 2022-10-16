Реклама
Прямой эфир
Мир
Пекин заявил о намерении и дальше противостоять независимости Тайваня
Мир
Байден отказался признавать влияние доллара на проблемы в экономике
Армия
Саперы ЛНР разминировали освобожденные от ВСУ территории
Спорт
Голевая передача Овечкина позволила «Вашингтону» обойти «Монреаль»
Мир
Метеорологи предрекли шторм «Несат» Филиппинам и Тайваню
Общество
Военнослужащие ЦВО оказали гуманитарную помощь жителям ЛНР
Армия
Подготовка мобилизованных стартовала в Пензенской области
Общество
Российские военные доставили гумпомощь в детский сад Мелитополя
Армия
Мобилизованных во Владимирской области проводили на боевое слаживание
Мир
Байден счел ошибочным экономический план Трасс
Мир
СМИ узнали о борьбе Запада с паникой населения из-за «ядерной угрозы»
Мир
США возложили ответственность за американских заключенных на Иран
Сюжет:

Пленные боевики «Азова» рассказали об угрозах со стороны командования

Боевики «Азова»: командиры ВСУ угрожали расстрелом солдатам за сдачу в плен
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали расстрелом за попытку бойцов сдаться. Об этом в воскресенье, 16 октября, рассказали пленные боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Азов».

Отставить позиции: в украинской бригаде под Артемовском началось дезертирство
В Минобороны России рассказали о массовом пьянстве и употреблении наркотиков в рядах ВСУ

«Был такой с позывным «Дэнсон», который хотел бросить оружие и сбежать <...> Ему пригрозили, что, если ты бросишь ствол, мы тебя расстреляем», — поделился сержант Михаил Швец в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, такое предупреждение выносили каждому, кто намеревался покинуть позицию или сдаться.

Заявление Швеца подтвердил старший сержант Виталий Катранич. Он также добавил, что ему было поручено всех уходящих «расстреливать как дезертиров».

Ранее, 13 октября, стало известно, что следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

7 сентября военнослужащий ВСУ Виктор Осипенко, попавший в плен к российской армии, рассказал «Известиям», что был призван в украинские войска через угрозы тюремным заключением. По словам Осипенко, он никогда не служил в армии, поэтому не думал, что его могут призвать и отправить участвовать в реальных боевых действиях. Однако мужчина был вынужден вступить в ряды украинских формирований, так как ему угрожали тюрьмой, в случае если он откажется служить в украинских войсках.

До этого, 5 сентября, бывший контрактник Владимир Тесленко также рассказал, что украинские командиры и старослужащие-националисты избивали сослуживцев, которых считали недостаточно «патриотичными». Он отметил, что военнослужащие получали угрозы и от командиров. Так, по его словам, когда он отказался выполнять преступный приказ, командир заявил, что отправит его в тюрьму.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022