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СК России возбудил более 1,8 тыс. дел по преступлениям киевского режима

СК России: с 2014 года возбуждено более 1,8 тыс уголовных дел по преступлениям Киева
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Об этом 13 октября сообщили в ведомстве.

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Как уточняется, председатель СК России Александр Бастрыкин принял участие в четверг в совещании под руководством зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

«Особое внимание Бастрыкин акцентировал на вопросах расследования преступлений киевского режима, подчеркнув, что данная работа ведется с 2014 года. За этот период было возбуждено более 1,8 тыс. уголовных дел, в том числе в отношении киевского военного и политического руководства, националистов и представителей украинских силовых структур», — говорится на сайте СК России.

Кроме того, Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе Запорожской области получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих, в том числе по уголовным делам о преступлениях, совершенных украинскими националистами на территории Запорожской области.

Всего на сегодняшний день следователями СК России завершено расследование 112 уголовных дел.

«Заслушав доклады подчиненных, А.И. Бастрыкин поручил во взаимодействии с другими уполномоченными ведомствами активизировать вопросы организации розыска лиц, являющихся подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам о преступлениях данной категории», — заключили в СК.

Ранее в четверг в СК сообщили, что более 400 боевиков националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях. Следователи при взаимодействии с Федеральной службой безопасности и Федеральной службой исполнения наказаний проводят с задержанными следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что те отказались поддерживать неонацистский режим.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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