Более 400 боевиков националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) доставили с конца сентября в разные СИЗО России, они дают показания о совершенных в отношении мирных граждан преступлениях. Об этом 13 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка «Азов» (организация запрещена на территории России Верховным судом РФ), которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве по итогам оперативного совещания, проведенного председателем СК Александром Бастрыкиным в Мелитополе.

Следователи при взаимодействии с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) проводят с задержанными следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Отмечается, что в ходе работы с ними, были зафиксированы новые факты жестокого обращения с мирными жителями со стороны украинских военных.

Ранее, 6 октября, Бастрыкин сообщил, что в СК РФ завершено расследование свыше 100 уголовных дел по фактам преступлений представителей киевского режима. Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена. По его словам, сначала следователи закрепляют доказательства, после чего передают уголовные дела своим коллегам из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) для проведения судебных заседаний

3 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) безнаказанно убивали жителей Донбасса только потому, что те отказались поддерживать неонацистский режим. Он также отметил, что со стороны киевского режима растут реальные угрозы жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности.

До этого, 27 сентября, сообщалось, что сотрудники СК России вычислили еще одного командира ВСУ, причастного к обстрелам мирных жителей Донбасса. В отношении подозреваемого Ивана Винника возбуждено уголовное дело по ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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