Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали самовольно покидать свои позиции в зоне проведения спецоперации после заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, огласившей потери украинских военных в ходе спецоперации. Об этом заявил 2 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Заявление фон дер Ляйен, по его словам, негативно отразилось на морально-психологическом состоянии ВСУ.

«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций <...> пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличилось [число] фактов употребления наркотических и алкогольных веществ», — сказал Марочко.

Он добавил, что на этом фоне родственники украинских солдат уже начали «штурмовать» военкоматы.

30 ноября фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских военных. Позднее из видеообращения главы ЕК пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации.

ЕК подтвердила, что из видео был вырезан соответствующий фрагмент. Там отметили, что такое решение принято в связи с «неточностью цифр».

Официальный представитель ЕК Дана Спинант заявила, что Еврокомиссия не станет извиняться за публикацию этих данных.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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