Еврокомиссия (ЕК) подтвердила факт того, что из опубликованного видеообращения и письменного заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен был вырезан фрагмент с информацией о 100 тыс. погибших бойцах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО). Об этом 30 ноября рассказала представитель ЕК Дана Спинант в Twitter.

По ее словам, решение об удалении фрагмента связано с «неточностью цифр».

«Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым», — заверила она.

Ранее, 30 ноября, СМИ обратили внимание на то, что из видеообращения главы Еврокомиссии (ЕК) пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации. До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала специальной военной операции погибли свыше 100 тыс. украинских военных.

В этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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