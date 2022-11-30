Еврокомиссия повысила свою оценку ущерба Украины до €600 млрд

Еврокомиссия (ЕК) увеличила оценку ущерба, понесенного Украиной во время боевых действий, до €600 млрд. Об этом заявила 30 ноября в видеообращении глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, запись опубликована на ее странице в Twitter.

«Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 млрд евро», — сказала она.

При этом в сентябре ущерб оценивался в €326 млрд, а в октябре — в €385 млрд.

Глава ЕК также заявила, что с начала специальной военной операции погибли свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине был нанесен колоссальный урон российскими ракетными ударами.

В середине ноября Генеральная ассамблея ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны России Проект резолюции предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине со стороны России.

Постпред Росси при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва расценивает резолюцию ООН о репарациях Украине исключительно как политическое заявление, у которого не будет продолжения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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