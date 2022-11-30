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Из видеообращения главы ЕК пропали слова о потерях украинских военных

Из видеообращения главы ЕК фон дер Ляйен пропала часть о 100 тыс. погибших в рядах ВСУ
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Фото: Reuters/WILLY KURNIAWAN
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Из видеообращения главы Еврокомиссии (ЕК) пропала часть о потерях украинских военных во время спецоперации. На это обратили внимание СМИ.

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Ролик был 30 ноября опубликован в Twitter главы ЕК. В нем она, в частности, говорит о переоценке ущерба, который понесла украинская сторона в ходе боевых действий, а также о том, что с начала специальной военной операции погибли свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц. Сейчас слов о количестве погибших нет.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил «Суспильному», что информация о потерях является «чувствительной», поэтому озвучивать ее могут главнокомандующий, министр обороны и президент.

Ранее в этот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что украинские войска совершенно не берегут живую силу. По его мнению, Киев в этих боях «просто утилизирует» наиболее деятельную часть населения.

В начале сентября генерал Вооруженных сил Украины, бывший первый заместитель командующего сил специальных операций армии Сергей Кривонос заявил, что Киев потерял убитыми в спецоперации сотни тысяч человек.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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