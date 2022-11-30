Украинские войска совершенно не берегут живую силу и будто делают это намеренно. Такое мнение 30 ноября высказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«Они концентрируют большое количество живой силы на каждом участке фронта, и системы при этом нет. У меня такое впечатление, что они заваливают телами наши позиции», — сказал он в разговоре «РИА Новости».

Он уточнил, что вся линия фронта практически простреливается. Российская артиллерия уничтожает технику и военных сразу при их появлении.

Гагин полагает, что украинские власти в этих боях «просто утилизируют» наиболее деятельную часть населения.

Ранее в этот же день офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что украинские военные ежедневно уже на протяжении двух месяцев предпринимают попытки прорвать оборону в районе Сватово и Кременной.

28 ноября газета The New Tork Times написала, что Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери в боестолкновениях под Артемовском в Донецкой Народной Республике.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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