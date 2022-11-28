Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в боестолкновениях под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщила The New York Times (NYT).

Так, по данным газеты, в пятницу, 25 ноября, в военный госпиталь поступило порядка 50 раненых, в основном — украинские солдаты. Днем ранее военные врачи приняли 240 человек с различными травмами.

Отмечается, что в последние недели командование ВСУ направило служащих из других бригад на линию соприкосновения под Артемовском, чтобы «заткнуть бреши и укрепить позиции, ослабленные из-за тяжелых потерь».

Другой серьезной проблемой стало истощение запасов оружия.

«Один из частых поводов для беспокойства Пентагона заключается в том, что украинцы стреляют боеприпасами в непомерных количествах <...>, исходя из ложного предположения, что ресурсы Запада неограниченны», — отметили обозреватели NYT со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки потеряли в боях в Луганской Народной Республике до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Отмечалось, что Народная милиция ЛНР ведет активные наступательные действия.

23 ноября помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев рассказал, что на артемовском направлении наблюдается крайне высокая интенсивность боевых действий. По его словам, ВС Украины несут колоссальные потери.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов в регионе со стороны украинских войск.

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