Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли в боях в Луганской Народной Республике до 85 человек и несколько десятков единиц техники. Об этом 27 ноября сообщили в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что луганские подразделения ведут активные наступательные действия.

«Уничтожено: до 85 человек личного состава; три танка; шесть бронетранспортеров; две артиллерийские установки; один беспилотный летательный аппарат; 20 единиц специальной автомобильной техники», — говорится в публикации.

Накануне командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

Ранее, 24 ноября, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ могут возобновить полномасштабное наступление в течение недели, напоминает «Газета.Ru». По его мнению, среди планов украинских военных может быть наступление на Сватово и Кременную.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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