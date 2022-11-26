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В ЛНР заявили о множестве иностранных наемников в составе ВСУ под Сватово и Кременной

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Фото: ТАСС/Река Александр
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Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) под населенными пунктами Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) почти полностью состоят из иностранных наемников. Об этом рассказал помощник главы Чечни по силовому блоку, командир подразделения спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР Апты Алаудинов в субботу, 26 ноября.

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«На сватовском направлении, у Кременной, у Червонопоповки отмечается, что украинцев почти нет уже. То есть там находятся подразделения, которые пытаются провести контратаку, они, можно сказать, почти на 100% состоят из наемников. Это кадровые военные непосредственно государств участников блока НАТО», — отметил Алаудинов, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, это связано с большими потерями, которые понесли ВСУ за последние месяцы.

«Киев уже не в состоянии выставить на передовую нужное количество украинских военнослужащих, то есть настолько велики у них потери», — сказал командир «Ахмата».

Он уточнил, что большинство иностранных наемников в рядах ВСУ — это поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными вооруженных сил Польши, передает «Газета.Ru».

24 ноября пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что в процесс отбора наемников вовлечены сотрудники посольств Украины за рубежом. В СК сообщили также, что зафиксировано участие около 1 тыс. наемников из 54 стран мира. Активно, по данным следователей, отправляют наемников Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва.

Ранее в тот же день командир одного из подразделений российского добровольческого штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд сообщил, что с начала спецоперации средняя зарплата иностранных наемников на стороне украинской армии упала на €200–500 в сутки и составляет в настоящее время около €1000.

21 ноября офицер НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на стороне ВСУ воюет до 10 иностранных частных военных компаний (ЧВК). Он указал на рост числа наемников, прибывающих из постсоветских и восточноевропейских республик, а также государств — членов НАТО.

6 ноября подполковник НМ, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщал, что иностранцы в рядах ВСУ уже не только командуют, но и лично работают на огневых позициях. К тому же они уже перестали маскироваться как раньше: теперь их видно на видео и слышно в радиоперехватах.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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