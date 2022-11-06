Подполковник НМ ДНР рассказал о подавляющем числе иностранцев в рядах ВСУ

Иностранцы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже не только командуют, но и лично работают на огневых позициях, рассказал 6 ноября подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский.

«Количество иностранцев, которые маскируются под наемников, таково, что они начинают уже не просто выполнять функции высшего командного звена в формированиях Украины, а работают непосредственно на огневых позициях. В случае с РСЗО (реактивными системами залпового огня. — Ред.) HIMARS и управляемым вооружением это практически правило. Сегодня это становится практически системой», — рассказал он ТАСС.

Баевский добавил, что иностранцы в рядах ВСУ уже перестали маскироваться, как делали это прежде. Теперь их видно на видео, слышно в радиоперехватах.

«Да они сами видео выкладывают. У них же посыл какой — «Весь мир с нами». Вот и наблюдаем на видео в соцсетях негров возле гаубиц в Донбассе. Уровень тех людей, которых мобилизовали с украинской стороны и привлекли к работе с западным вооружением, — это уровень рядового члена расчета. Я даже не уверен, что им позволят порулить HIMARS, бесправная обслуга и не более», — подчеркнул Баевский.

Подполковник Народной милиции пояснил, что украинская армия работает по советскому образцу. Ее эффективность пытаются повысить за счет поставляемого по линии НАТО вооружения с привлечением западных специалистов. Украинские военные и силовики справиться со сложными западными системами вооружения могут только при наличии наставников и инструкторов.

Баевский отметил: фразы о том, что Россия и, в частности, ДНР и ЛНР воюют с коллективным Западом, — это не просто фигура речи. По его словам, раньше западных специалистов привлекали для планирования военных действий и контроля их исполнения, редко — в батальонах, в основном в полках и бригадах.

«Сейчас это прямое привлечение под видом наемников западных военных специалистов в зону СВО с украинской стороны. Это касается и сил специальных операций, и любого наукоемкого или технически сложного вида вооружений, поставленных Западом», — заключил он.

Российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВС Украины, о чем в субботу, 5 ноября, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотника разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Затем с использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесу бронированной машине противника.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала заявил 4 ноября, что Польша отличается «большим энтузиазмом» в отправке своих военнослужащих на Украину, в отличие от многих стран Европы. Он предположил, что Варшава таким образом пытается втянуть в конфликт НАТО.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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