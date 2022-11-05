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Экс-разведчик США Риттер заявил о попытках Польши втянуть НАТО в украинский конфликт

Американский разведчик Риттер заявил, что Польша желает втянуть НАТО в конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Sascha Steinach
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Польша отличается «большим энтузиазмом» в отправке своих военнослужащих на Украину, в отличие от многих стран Европы, заявил 4 ноября офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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По словам Риттера, на Украине уже присутствуют от 10 до 30 тыс. польских солдат, они воюют на передовой и несут потери.

«Европа от этого не в восторге: она обеспокоена тем, что Польша втягивает НАТО в этот конфликт. Сейчас в Европе никто не горит желанием отправлять на Украину военнослужащих, кроме как из Польши. Ни малейшего энтузиазма! Как минимум из-за отсутствия инфраструктуры, даже у США. Конечно, у нас есть 101-я воздушно-десантная дивизия, но это легкая пехота с вертолетами, которая окажется в зоне действия мощных средств ПВО и тяжелой бронетехники — долго они не протянут», — сказал Риттер.

При этом он отметил, что польские военнослужащие подготовлены хорошо и могут действовать в обороне. Их уязвимость — в наступлении.

«Те польские военнослужащие, которые сейчас направляются на Украину, попадают в ряды украинской армии, которая была создана c нуля силами НАТО с целью проведения наступательных операций. Но у Румынии нет боеспособных вооруженных сил, Болгария не хочет в этом участвовать, Великобритания... ну, ее армия может уместиться на футбольном стадионе! Дело в том, что даже если бы у НАТО было желание участвовать, возможностей для этого нет, как и желания», — цитирует экс-разведчика ИноТВ.

5 ноября российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВС Украины, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале. В ведомстве пояснили, что после предварительной разведки местности с использованием беспилотника разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Затем с использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесу бронированной машине противника.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад закрепил себя как сторону украинского конфликта отправкой наемников для участия в боевых действиях.

29 октября издание Modern Diplomacy сообщило, что правительство Польши готовит плацдарм для вторжения и захвата своих «исторических земель» на Западной Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 октября указал, что в последнее время Россия на Украине сталкивается с военным потенциалом всего НАТО и ряда других недружественных стран. В тот же день президент РФ Владимир Путин отметил, что США, Великобритания и Евросоюз подталкивают Украину к переносу военных действий на территорию РФ. Российский лидер также напомнил несколькими днями позже, что идея Польши о поглощении Украины до сих пор сильна среди политического руководства этой страны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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