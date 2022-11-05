Российские разведчики уничтожили отряд иностранных наемников в зоне СВО

Российские разведчики уничтожили отряд польских наемников и живую силу ВС Украины. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что после предварительной разведки местности с воздуха с использованием беспилотника разведчики разделились для нанесения ударов по группам противника. Затем с использованием ПТРК «Фагот» был нанесен ракетный удар по замаскированной в лесу бронированной машине противника.

Как рассказал командир разведгруппы Дмитрий, разведчики обнаружили наемников в лесу на дистанции 30–50 м.

«Как только они вышли, мы встретили их массированным огнем из мотострелкового оружия и гранатометов, после чего противник был уничтожен. <...> У них не было шанса, в их направлении работали три пулемета, куча стрелкового вооружения и гранатометы», — пояснил он.

Российские военные захватили в качестве трофеев оружие иностранного производства.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева. Он уточнил, что по объекту был нанесен ракетный удар. Число уничтоженных в результате атаки военных в ведомстве не назвали.

1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО) было уничтожено около 200 иностранных наемников.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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