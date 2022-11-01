Реклама
Прямой эфир
Политика
В Госдуме указали на готовность России к диалогу по зерновой сделке
Авто
АвтоВАЗ нашел необходимые комплектующие для Lada Niva Legend
Мир
США и Евросоюз увеличили военную помощь Молдавии
Армия
В Кремле указали на отсутствие необходимости указа о завершении мобилизации
Экономика
Аналитики спрогнозировали динамику роста цены на продукты в РФ в 2023 году
Мир
Обрушившийся в Индии мост был открыт после ремонта раньше срока
Общество
Суд приостановил разбирательства по по иску о наследстве Градского
Армия
Денежное довольствие российских военных с 1 октября повысили на 4%
Армия
Шойгу указал на снижение военного потенциала Киева ударами по инфраструктуре
Мир
Экс-посол Украины Мельник обрушился с критикой на Евангелическую церковь ФРГ
Мир
Bloomberg указало на отставание США от Китая в ключевой отрасли
Мир
Песков назвал непозволительным молчание Европы о терактах на СП и в Севастополе
Сюжет:

Почти 200 иностранных наемников уничтожено в зоне СВО за две недели

Шойгу: почти 200 иностранных наемников уничтожено за последние две недели в зоне спецоперации
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 200 иностранных наемников уничтожено за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО).

«Не я один только из-за денег пошел воевать»
Украинский военнослужащий рассказал «Известиям» о потерях ВСУ, проблемах с выплатами и отношении медиков к раненым

«В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин», — сказал Шойгу 1 ноября на селекторном совещании.

Кроме того, российские военные уничтожили две установки залпового огня HIMARS и более 250 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной было уничтожено множество иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале октября Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022