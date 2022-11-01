Почти 200 иностранных наемников уничтожено в зоне СВО за две недели
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 200 иностранных наемников уничтожено за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО).
«В ходе специальной военной операции за последние две недели уничтожено свыше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин», — сказал Шойгу 1 ноября на селекторном совещании.
Кроме того, российские военные уничтожили две установки залпового огня HIMARS и более 250 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной было уничтожено множество иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).
В начале октября Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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