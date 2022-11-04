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Минобороны сообщило об уничтожении штаба иностранных наемников в Николаеве

Минобороны сообщило об уничтожении ВС РФ штаба иностранных наемников в Николаеве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские военнослужащие уничтожили штаб одного из подразделений иностранных наемников в районе Николаева, сообщил в пятницу, 4 ноября, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что по объекту был нанесен ракетный удар. Число уничтоженных в результате атаки военных в ведомстве не назвали.

2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад закрепил себя как сторону украинского конфликта отправкой наемников для участия в боевых действиях. Дипломат подчеркнула, что за восемь месяцев вооруженного конфликта усилиями западных стран было рекрутировано свыше 8 тыс. иностранных наемников.

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1 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние две недели в зоне специальной военной операции (СВО) было уничтожено около 200 иностранных наемников.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко 17 октября сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной было уничтожено множество иностранных наемников ВСУ.

31 октября замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов отметил, что власти региона укрепляют оборону Херсона, чтобы «дать по зубам» ВСУ и иностранным наемникам. К обороне город готовят подразделения территориальной обороны Херсона, специалисты устанавливают инженерные заграждения, указал чиновник.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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