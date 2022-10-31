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В Херсонской области заявили о намерении «дать по зубам» ВСУ и наемникам

Стремоусов: власти укрепляют оборону Херсона, чтобы «дать по зубам» ВСУ и наемникам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Херсонской области укрепляют оборону Херсона, чтобы «дать по зубам» Вооруженным силам Украины (ВСУ) и иностранным наемникам. Об этом 31 октября заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

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«Готовимся на сегодняшний момент к любому развитию событий. Занимаемся, работаем, ведем постоянную работу, укрепляем Херсон», — цитирует его ТАСС.

К обороне город готовят подразделения территориальной обороны Херсона, специалисты устанавливают инженерные заграждения, отметил Стремоусов.

Накануне он допустил, что (ВСУ) могут в ближайшее время предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область. Киев стягивает в регион свои войска. Российские подразделения контролируют ситуацию на линии фронта, выстроено несколько линий эшелонированной обороны, заверил Стремоусов.

29 октября российские военные отбили атаку со стороны ВСУ на николаево-криворожском направлении. Потери противника составили 18 человек личного состава.

28 октября в Херсонской области российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8. Кроме того, были перехвачены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

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