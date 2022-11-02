Захарова заявила о закреплении Запада как стороны украинского конфликта

Запад закрепил себя как сторону украинского конфликта отправкой наемников для участия в боевых действиях. Об этом 2 ноября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобное содействие стран Запада <...> ведет к затягиванию боевых действий и повышает степень их вовлеченности в происходящее на Украине, закрепляя их в статусе стороны конфликта», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что за восемь месяцев вооруженного конфликта усилиями западных стран было рекрутировано свыше 8 тыс. иностранных наемников.

«Наиболее многочисленные группы приехали из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке», — отметила она.

Захарова добавила, что более 3 тыс. иностранных наемников были уничтожены, столько же вернулись домой.

Ранее, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что около 200 иностранных наемников уничтожено за последние две недели в зоне спецоперации.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко 17 октября сообщил, что при попытке прорыва к Сватову и Кременной было ликвидировано множество иностранных боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В начале октября Воздушно-космические силы России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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