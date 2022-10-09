ВКС России нанесли удар по базе иностранных наемников на острове Хортица

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья. Об этом 9 октября сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников «Иностранный легион» на острове Хортица и бригады специального назначения «Барс» МВД Украины в районе города Запорожье», — отметил он.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении четырех складов с боеприпасами вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ликвидированы две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, добавил Конашенков.

Также российские военные отбили атаку украинских войск в районе населенных пунктов Белогорка и Давыдов Брод в Херсонской области, в результате было уничтожено 90 боевиков и боевая техника.

По словам Конашенкова, украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ по направлении в сел Кисловка и Куземовка в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Накануне он рассказал, что ВС России успешно отразили все атаки украинских войск на купянском направлении, уничтожив более 100 боевиков. ВСУ пытались наступать в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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