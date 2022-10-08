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ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ при попытке их наступления на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили все атаки украинских войск на купянском направлении, уничтожив более 100 боевиков. Об этом сообщил 8 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены», — рассказал Конашенков, добавив, что российские войска уничтожили на этом направлении более 100 боевиков, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.

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Он также рассказал, что российские войска, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот украинских войск реки Жеребец, уничтожили более 30 боевиков, три боевые машины пехоты и пять пикапов на краснолиманском направлении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления украинских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Отмечалось, что на купянском направлении было уничтожено более 80 солдат украинских боевиков, пять танков, четыре боевые машины пехоты, а также германская самоходно-артиллерийская установка.

На краснолиманском направлении при попытке форсирования солдатами ВСУ реки Жеребец российские войска уничтожили более 30 украинских боевиков, две боевые машины пехоты и по пять бронированных авто и пикапов. А на николаево-криворожском направлении украинские войска пытались наступать в районе населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды в Николаевской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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