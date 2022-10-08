ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ при попытке их наступления на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России успешно отразили все атаки украинских войск на купянском направлении, уничтожив более 100 боевиков. Об этом сообщил 8 октября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял попытки наступления в направлении населенных пунктов Першотравневое и Ягодное Харьковской области. Все атаки ВСУ подразделениями российских войск успешно отражены», — рассказал Конашенков, добавив, что российские войска уничтожили на этом направлении более 100 боевиков, два танка, пять боевых машин пехоты и четыре автомобиля.

Он также рассказал, что российские войска, при очередной безуспешной попытке форсирования силами двух усиленных рот украинских войск реки Жеребец, уничтожили более 30 боевиков, три боевые машины пехоты и пять пикапов на краснолиманском направлении.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли попытки наступления украинских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

Отмечалось, что на купянском направлении было уничтожено более 80 солдат украинских боевиков, пять танков, четыре боевые машины пехоты, а также германская самоходно-артиллерийская установка.

На краснолиманском направлении при попытке форсирования солдатами ВСУ реки Жеребец российские войска уничтожили более 30 украинских боевиков, две боевые машины пехоты и по пять бронированных авто и пикапов. А на николаево-криворожском направлении украинские войска пытались наступать в районе населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области, а также Терновые Поды в Николаевской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота в 2014 году на Украине. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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