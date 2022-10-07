Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

Пресечены попытки наступления армии Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом заявил в пятницу, 7 октября, официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», — сообщил Конашенков.

По его словам, на купянском направлении уничтожено более 80 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять машин, а также германская самоходно-артиллерийская установка.

В то же время на краснолиманском направлении при попытке форсирования солдатами ВСУ реки Жеребец российские войска уничтожили более 30 украинских солдат, две боевые машины пехоты, и по пять бронированных авто и пикапов.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — отметил генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что на николаево-криворожском направлении украинские военные пытались наступать в районе населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области а также Терновые Поды в Николаевской области.

Кроме того, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили ротную тактическую группа 60-й пехотной бригады ВСУ, а также поразили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины.

Накануне в Минобороны сообщали, что три батальонные тактические группы ВСУ предприняли попытку наступления на купянском направлении, однако атаки отбиты. В результате ВС России уничтожили более 120 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин (БТР) и 14 автомобилей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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