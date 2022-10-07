Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных и контрактников
Общество
Совладельца «Зимней вишни» осудили на восемь лет за дачу взятки
Интернет
Первый iPhone с разъемом USB-C выйдет в 2025 году
Общество
Умер актер и певец Леонид Шумский
Общество
Стремоусов заявил о контроле наемниками села Великая Александровка под Херсоном
Общество
Путин наградил главу Минсельхоза Херсонской области Ковалева орденом Мужества посмертно
Мир
Президент Киргизии Жапаров поздравил Путина с юбилеем
Мир
Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях
Авто
Правительство России утвердило изменения в ПДД для электросамокатов
Армия
Герой России Мурадов назначен командующим ВВО
Туризм
Шри-Ланка заявила о готовности выдавать банковские карты российским туристам
Общество
В Энергодаре заявили о начале регламентных работ по перезапуску энергоблоков ЗАЭС
Сюжет:

Российские войска пресекли попытки наступления ВСУ на трех направлениях

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресечены попытки наступления армии Украины на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях. Об этом заявил в пятницу, 7 октября, официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении противник силами двух усиленных батальонов предпринял неудачную попытку наступательных действий на направлениях Першотравневое, Кисловка, Табаевка, Берестовое. Активными действиями российских войск все атаки ВСУ отражены», — сообщил Конашенков.

По его словам, на купянском направлении уничтожено более 80 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ), пять танков, четыре боевые машины пехоты, десять машин, а также германская самоходно-артиллерийская установка.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

В то же время на краснолиманском направлении при попытке форсирования солдатами ВСУ реки Жеребец российские войска уничтожили более 30 украинских солдат, две боевые машины пехоты, и по пять бронированных авто и пикапов.

«Наступательные действия противника на данном направлении пресечены», — отметил генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что на николаево-криворожском направлении украинские военные пытались наступать в районе населенных пунктов Пятихатки, Садок, Ищенка, Безыменное Херсонской области а также Терновые Поды в Николаевской области.

Кроме того, за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили ротную тактическую группа 60-й пехотной бригады ВСУ, а также поразили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины.

Накануне в Минобороны сообщали, что три батальонные тактические группы ВСУ предприняли попытку наступления на купянском направлении, однако атаки отбиты. В результате ВС России уничтожили более 120 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин (БТР) и 14 автомобилей.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022