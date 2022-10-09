ВС РФ уничтожили более 50 военных ВСУ при попытке наступления на купянском направлении

Украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 октября.

По его словам, в результате боевых действий на направлении было уничтожено более 50 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск. <…> Все атаки противника отражены», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что попытки наступления отражены и на луганском, запорожском и андреевском направлениях. Кроме того, российской артиллерии удалось уничтожить четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

В Харьковской области в районе населенного пункта Загоруйковка солдаты ВС РФ также уничтожили 60 украинских военных, два танка и три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.

По информации Минобороны РФ, воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

Официальный представитель второго корпуса Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее 9 октября рассказывал, что потери ВСУ в боях в зоне ответственности сил ЛНР за минувшие сутки составили около 60 человек.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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