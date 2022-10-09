Реклама
Прямой эфир
Мир
Трамп назвал правительство Байдена причиной конфликта на Украине
Мир
США нашли способ отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+
Происшествия
Здание школы повреждено в Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ
Мир
МИД обвинил США в предоставлении Украине ориентировок по ведению боевых действий
Армия
Народная милиция ДНР взяла под контроль опорный пункт ВСУ в селе Первомайское
Экономика
Песков назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти «победой здравого смысла»
Общество
Москвичей предупредили о кратковременном дожде вечером в воскресенье
Происшествия
Украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по пункту размещения беженцев в ЛНР
Мир
МИД Белоруссии подтвердил вручение ноты украинскому послу
Армия
Власти Херсонской области заявили о захлебнувшейся атаке ВСУ
Спорт
Ферстаппен стал двукратным чемпионом мира в гонках «Формулы-1»
Мир
МИД предупредил Запад о последствиях поставок дальнобойного оружия Киеву
Сюжет:

ВС РФ уничтожили более 50 военных ВСУ при попытке наступления на купянском направлении

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных сил РФ на купянском направлении в селах Кисловка Харьковской области и Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 9 октября.

По его словам, в результате боевых действий на направлении было уничтожено более 50 солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«На купянском направлении противник силами двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленных иностранными наемниками, предпринимал безуспешные попытки прорыва обороны российских войск. <…> Все атаки противника отражены», — рассказал Конашенков.

Он добавил, что попытки наступления отражены и на луганском, запорожском и андреевском направлениях. Кроме того, российской артиллерии удалось уничтожить четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.

В Харьковской области в районе населенного пункта Загоруйковка солдаты ВС РФ также уничтожили 60 украинских военных, два танка и три бронеавтомобиля, сообщил Конашенков.

По информации Минобороны РФ, воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удары по пунктам дислокации иностранных наемников на острове Хортица и бригады «Барс» в районе города Запорожья.

Официальный представитель второго корпуса Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко ранее 9 октября рассказывал, что потери ВСУ в боях в зоне ответственности сил ЛНР за минувшие сутки составили около 60 человек.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022