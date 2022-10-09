Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях в зоне ответственности сил Луганской Народной Республики (ЛНР) за минувшие сутки составили около 60 человек. Об этом рассказал 9 августа официальный представитель второго корпуса Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 60 человек личного состава, две артиллерийские установки, одна долговременная огневая точка, четыре бронетранспортера, восемь единиц специальной автомобильной техники», — цитирует его ведомство в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что саперные подразделения продолжают разминирование территории республики. Так, в течение 8 октября ими было очищено более 6 г территории от взрывоопасных предметов, оставленных ВСУ в районах населенных пунктов Малиновое и Песчаное.

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска. В результате здание было повреждено. О жертвах и пострадавших информации на данный момент нет.

До этого, 30 сентября, представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ активизировали атаки на ЛНР и обстреляли регион девять раз за сутки.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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