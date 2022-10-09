Украинские боевики ударили из РСЗО HIMARS по пункту размещения беженцев в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временного размещения беженцев на окраине Старобельска. Об этом сообщили 9 октября представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

В своем Telegram-канале он уточнил, что украинские боевики ударили по пункту минувшей ночью, примерно в 01:35 (время совпадает с мск)

«В результате обстрела поврежден пункт временного размещения граждан МЧС ЛНР на окраине города. Боевики пытаются наносить удары по мирным жителям, которых уже выгнали из родных мест, теперь бьют в след», — добавил Мирошник.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Накануне в министерстве безопасности ЛНР сообщили, что в республике была предотвращена попытка взрыва детских садов украинскими диверсантами. Один из задержанных признался, что их группа должна была заминировать мост и несколько детских садов.

До этого, 6 октября, ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS на город Кременная в ЛНР.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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