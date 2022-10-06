ВСУ выпустили ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS город Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 6 октября, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в сообщении.

По данным центра, четыре ракеты были выпущены из РСЗО HIMARS в 15.00 (совпадает с мск).

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

5 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что ВСУ подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватово. Кременная тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов, отметил он.

В тот же день Пентагоне сообщили, что США поставили Украине управляемые реактивные снаряды калибра 277мм GMLRS к РСЗО HIMARS. Однако киевский режим настаивал на поставках ATACMS, так как такие ракеты увеличивают дальность стрельбы американских систем до 300 км.

4 октября врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что в районе Кременной выстраивается серьезная линия обороны.

2 октября Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена сообщило, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Уточняется, что США ждут таких же действий от Евросоюза.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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