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В ЛНР задержали планировавших подрыв детсадов украинских диверсантов

В ЛНР задержали украинских двиерсантов, планировавших подрывы детсадов
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Фото: IZ.RU
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В Луганской Народной Республике (ЛНР) предотвратили попытку взрыва детских садов украинскими диверсантами. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

«Предотвращено совершение диверсионно-террористических актов на территории северных прифронтовых районов республики. <...> пресечена деятельность <...> группы ВСУ, планировавшей минирование и подрыв объектов гражданской инфраструктуры, а также учреждений дошкольного образования», — говорится в заявлении.

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На видео, опубликованном МГБ, один из задержанных признался, что их группа должна была заминировать мост и несколько детских садов.

В конце сентября в Донецкой Народной Республике (ДНР) вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты во время проведения референдума о вхождении республик Донбасса в состав России.

Тогда же в Запорожской области была обнаружена и нейтрализована украинская диверсионно-разведывательная группа, которая совершила попытку прорыва через линию соприкосновения.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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