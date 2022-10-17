В ЛНР сообщили об уничтожении иностранных наемников при попытке прорыва под Сватовом

При попытке прорыва к Сватову и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) было уничтожено множество иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 октября сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Вчерашняя попытка прорыва вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике. Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что военные народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки.

Накануне источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватовом и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Также отмечалось, что украинские формирования не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременную.

Как уточнил военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат, ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль. Корреспондент побывал на оборонительном рубеже под Кременной и пообщался с бойцами союзных сил.

До этого, 10 октября, в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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