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В ЛНР сообщили об уничтожении иностранных наемников при попытке прорыва под Сватовом

Марочко: при наступлении на Сватово и Кременную было ликвидировано большое количество иностранных наемников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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При попытке прорыва к Сватову и Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР) было уничтожено множество иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 октября сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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«Вчерашняя попытка прорыва вооруженными формированиями Украины нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике. Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день стало известно, что военные народной милиции ЛНР уничтожили до 70 украинских военных за минувшие сутки.

Накануне источник в силовых структурах ЛНР рассказал об отражении попыток массированного наступления под Сватовом и Кременной. Союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки.

Также отмечалось, что украинские формирования не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременную.

Как уточнил военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат, ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль. Корреспондент побывал на оборонительном рубеже под Кременной и пообщался с бойцами союзных сил.

До этого, 10 октября, в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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