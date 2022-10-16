Союзные силы отбили попытку наступления ВСУ в Сватово и Кременной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки массированного наступления в районах городов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), союзные силы уничтожили около 90% украинской группировки. Об этом 16 октября сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами. Процентов 85–90 колонн наступающих разбиты полностью», — отметил собеседник агентства.

Также он предупредил, что, вероятно, ВСУ снова попытаются прорвать оборону в районе этих городов в ближайшие дни.

Ранее, 13 октября, глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что обе дороги, ведущие в город Кременная из Рубежного и Сватово контролируются союзными войсками. Также сообщалось о взятии под контроль в Кременной высоты Червонопоповка и Песчаное.

Накануне отмечалось, что украинские формирования не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременная.

Как уточнил военный корреспондент «Известий» Ярослав Богат, ВСУ и украинские наемники мечтали бы получить дорогу, связывающую Кременную и Сватово, как жизненно важную магистраль. Корреспондент побывал на оборонительном рубеже под Кременной и пообщался с бойцами союзных сил.

До этого, 10 октября, в Министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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