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В ЛНР заявили о контроле двух дорог в Кременную из Рубежного и Сватово

Мирошник: обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово — под полным контролем союзных войск
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Союзные силы контролируют обе дороги, ведущие в город Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) из Рубежного и Сватово. Об этом 13 октября сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

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«Обе дороги в Кременную из Рубежного и Сватово — под полным контролем союзных войск», — написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, взяты под контроль в Кременной высоты Червонопоповка и Песчаное.

Мирошник также заявил о продвижении подразделений союзных сил в сторону села Терны.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют всё больше мобилизованных резервистов на линию фронта через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.

До этого, 9 октября, российские военные ударили по скоплению военной техники и личного состава украинских боевиков возле подконтрольного ЛНР города Кременная. Сообщалось, что разведка группировки «Отважные» при помощи тепловизора обнаружила скопление техники и личного состава украинских националистов.

6 октября ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS на город Кременная. За день до этого, 5 октября, Мирошник рассказал, что украинская армия подтягивает новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватово. Кременная тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов, отметил он.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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