Военные РФ ударили по скоплению живой силы и техники националистов под Кременной
Вооруженные силы России ударили по скоплению военной техники и личного состава украинских боевиков возле подконтрольного Луганской Народной Республике (ЛНР) города Кременная. Об этом 9 октября сообщают «РИА Новости».
Разведка группировки «Отважные» при помощи тепловизора обнаружила скопление техники и личного состава националистов Украины. После этого по позиции противника был открыт огнь из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Сообщается, что несколько машин националистов были повреждены, личный состав понес потери убитыми и ранеными.
«Они пытаются накапливаться для удара по Кременной. Действуют малыми группами, прощупывают оборону. Мы ведем наблюдение днем и ночью, ожидая удара. Запрашиваем поддержку артиллерии, когда выявляем их скопления. За последние дни удалось сорвать несколько их попыток наступать», — рассказал агентству разведчик ВС РФ.
Ранее, 9 октября, Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 50 военных ВСУ при попытке наступления на купянском направлении. Так, попытки наступления были отражены и на луганском, запорожском и андреевском направлениях. Кроме того, российской артиллерии удалось уничтожить четыре украинские диверсионно-разведывательные группы.
В этот же день официальный представитель второго корпуса Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказывал, что потери украинских боевиков в боях в зоне ответственности сил ЛНР за минувшие сутки составили около 60 человек.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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