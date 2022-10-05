Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мэр Горловки заявил об обстреле ВСУ исправительной колонии в городе
Мир
Заявку Украины в НАТО уже поддержали 11 государств
Общество
Директор школы в Рубежном рассказала об угрозах в адрес учителей со стороны СБУ
Пресс-релизы
В России стартовала просветительская акция Общества «Знание»
Общество
Суд в Москве отказался заочно арестовать Овсянникову
Мир
Путин в беседе с Рахмоном заявил об укреплении отношений России и Таджикистана
Мир
В МИДе подтвердили планы главы МАГАТЭ посетить Москву
Мир
В РФ заявили о необходимости создать совместный с Египтом банк
Экономика
Объявлены даты проведения ПМЭФ в 2023 году
Армия
Российские военные начали перегруппировку в Херсонской области
Общество
В Совбезе заявили о высоком уровне террористических угроз в Крыму
Сюжет:

Мирошник заявил о стягивании ВСУ вооружения НАТО в район Сватово

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватова. Об этом в среду, 5 октября, заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По его словам, другим вооружением ВСУ пополнять свои запасы не могут.

«Под ударом сейчас находится сватовское направление, несколько меньше — Кременная, но тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов. Нам говорят о стягивании на эти направления подразделений боевиков», — сказал Мирошник ТАСС.

При этом он подчеркнул, что органы власти ЛНР продолжают работу в Сватове и Кременной, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ и близость к линии боевого соприкосновения.

«По Кременной «прилетает» [снарядов] больше, по Сватово — в последние дни меньше. Людей на улицах немного, органы власти работают и находятся на месте», — сказал он.

3 октября представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские войска попали в «огневой мешок» при пересечении границы ЛНР. По его словам, украинские военные сразу были накрыты огневым воздействием союзных сил сразу с трех сторон — с севера, востока и юга.

Марочко также отметил, что группировка была почти полностью уничтожена, а оставшиеся силы отступили к ранее занимаемым позициям.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022