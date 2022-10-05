Мирошник заявил о стягивании ВСУ вооружения НАТО в район Сватово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают новое поставляемое НАТО вооружение в район Сватова. Об этом в среду, 5 октября, заявил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.

По его словам, другим вооружением ВСУ пополнять свои запасы не могут.

«Под ударом сейчас находится сватовское направление, несколько меньше — Кременная, но тоже остается опасным направлением для попыток нанесения ударов. Нам говорят о стягивании на эти направления подразделений боевиков», — сказал Мирошник ТАСС.

При этом он подчеркнул, что органы власти ЛНР продолжают работу в Сватове и Кременной, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ и близость к линии боевого соприкосновения.

«По Кременной «прилетает» [снарядов] больше, по Сватово — в последние дни меньше. Людей на улицах немного, органы власти работают и находятся на месте», — сказал он.

3 октября представитель Народной милиции республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские войска попали в «огневой мешок» при пересечении границы ЛНР. По его словам, украинские военные сразу были накрыты огневым воздействием союзных сил сразу с трех сторон — с севера, востока и юга.

Марочко также отметил, что группировка была почти полностью уничтожена, а оставшиеся силы отступили к ранее занимаемым позициям.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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