Вооруженные формирования Украины (ВФУ) серьезно потеряли в живой силе и военной технике в районе села Торское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в среду, 12 октября, сообщают «РИА Новости» российские служащие.

Отмечается, что за последние три дня артиллеристы и разведывательные подразделения ВС РФ совместными усилиями ликвидировали около 200 националистов, а также вывели из строя несколько десятков единиц боевой техники.

Тем не менее, по данным разведки, даже в таких условиях ВСУ не оставляют попыток перейти в наступление и отправляют все больше мобилизованных резервистов на линию фронта, проходящую через города Сватово и Кременная на севере ЛНР.

Накануне стало известно, что российские военные отразили 12 атак со стороны противника в течение суток. Как отметил один из служащих, украинские солдаты атакуют внезапно и стараются постоянно менять направления наступления, поэтому было принято решение сузить фронт обороны, чтобы более действенно наносить огневое поражение и выполнять задачи ВДВ.

Ранее в этот день сообщалось о том, что десантники ВС РФ остановили прорыв группировки ВСУ в Херсонской области. По словам начальника штаба артиллерии дивизии, артиллерия уничтожила до пяти танков противника, а также до 50 человек личного состава. В итоге украинские боевики прекратили наступательные действия.

10 октября в министерстве обороны сообщили, что ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ сразу на трех направлениях — купянском, краснолиманском и николаево-криворожском.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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