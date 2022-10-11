Пресечение попытки прорыва ВСУ в Херсонскую область сняли с коптера

Опубликованы кадры с коптера, на которых запечатлено, как российские десантники остановили прорыв группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области.

«Противник <...> пытался прорваться в направлении [села] Дудчаны и Мыловое. Наши подразделения удерживали район обороны, артиллерия выполнила огневые задачи — уничтожила до пяти танков противника», — рассказал начальник штаба артиллерии дивизии Александр.

Также было уничтожено до 50 человек личного состава. В итоге украинские националисты прекратили наступательные действия.

Днем ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что все атаки ВСУ в регионе отбиты, продвижение украинских военных заглохло. Он добавил, что часть военнослужащих взяли в плен.

7 октября Стремоусов рассказал, что ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области. Он также выразил уверенность, что любые попытки наступления ВСУ на регион не увенчаются успехом. Стремоусов подчеркнул, что украинские военные не пройдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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