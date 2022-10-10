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В Херсонской области отбили все атаки ВСУ

Стремоусов: все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты, продвижение украинских войск заглохло
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области отбиты, их продвижение заглохло. Об этом заявил 10 октября заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Нацисты пытались каким-то образом нападать. Атаки все отбиты. Всё потихоньку заглохло», — написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что часть украинских военных взяли в плен.

Украинские войска в начале октября предприняли попытку контрнаступления в северной части Херсонской области. 7 октября Стремоусов написал, что ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заверил, что ВСУ не удастся взять Херсон.

5 октября президент России Владимир Путин по итогам референдумов подписал федеральный конституционный закон о принятии республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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