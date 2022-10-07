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Власти Херсонской области исключили прорыв ВСУ сквозь оборону в регионе

Стремоусов заявил, что ВСУ уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) уперлись в эшелонированную оборону российских военных в Херсонской области. Об этом в пятницу, 7 октября, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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«На фронтах всё стабильно, всё откатилось до линии обороны эшелонированной. У нас там несколько эшелонов стоит, они не пройдут там, это невозможно», — сказал он ТАСС.

Стремоусов также выразил уверенность, что любые попытки наступления ВСУ на регион не увенчаются успехом. Он подчеркнул, что украинские военные не пройдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки.

Днем ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что ВСУ не удастся взять Херсон. По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Херсонской области стабилизировалась, со стороны подконтрольного Украине Николаева она не менялась.

В тот же день Стремоусов заявил, что украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено. Он подчеркнул, что ВСУ используют на херсонском направлении большое количество натовской техники, но натиск удается сдерживать. По его словам, ежедневно там гибнет по 300 украинских военных.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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