Стремоусов заявил об отпоре украинским войскам в Херсонской области

Украинским войскам дан отпор в Херсонской области, их продвижение в северной части региона остановлено на рубежах обороны. Об этом в четверг, 6 октября, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область сдерживает натиск укронацистов, которые пытаются прорваться в Херсон <...> Продвижения укронацистов, фашистов, немцев, американцев и прочих наемников, остановлено», — написал он в своем Telegram-канале.

Как пояснил Стремоусов ТАСС, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют на херсонском направлении большое количество натовской техники, но натиск удается сдерживать. Так, ежедневно на херсонском направлении гибнут по 300 украинских военных.

«Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть», — заключил он.

Днем ранее Стремоусов заявил, что российские военные начали перегруппировку в Херсонской области, чтобы нанести ответный удар по ВСУ. Также он подчеркнул, что продвижение украинских боевиков вглубь Херсонской области остановлено.

В тот же день он заявил, что украинских боевиков отбросят из занятых ими сел. В приграничной зоне идут боевые действия, но российские военные сдерживают наступление, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

4 октября Стремоусов рассказал, что украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона, их продвижение остановлено. В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность боевиков на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присоединении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей по итогам референдумов. 5 октября российский лидер подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».