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Власти Херсонской области пообещали выбить ВСУ из занятых ими населенных пунктов

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов: украинские военные будут выбиты из занятых ими сел
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Фото: РИА Новости/Иван Родионов
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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинских боевиков отбросят из занятых ими сел. Об этом 5 октября он сообщил в эфире «Соловьев Live».

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«Контрнаступления украинских войск бесполезны и сопровождаются только лишь десятками и сотнями трупов, которые вообще не оправданы. В любом случае всё это мы откинем, и Херсонская область уже никогда не вернется под режим фашистов и нацистов», — отметил Стремоусов.

Он подчеркнул, что сейчас в приграничной зоне идут боевые действия, но российские военные сдерживают наступление, несмотря на превосходящую в несколько раз численность противника.

Стремоусов добавил, что Херсонская область — это территория Российской Федерации и российские войска никуда не уйдут.

Ранее, 4 октября, Стремоусов рассказал, что украинские войска оказались в «огневом мешке» на территории региона, их продвижение остановлено. Кроме того, он подчеркнул, что украинские националисты пытаются наступать с нескольких направлений, но везде встречают отпор. В этот же день военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что активность боевиков на херсонском направлении связана с тем, что они наступают, не считаясь с потерями.

30 сентября президент РФ Владимир Путин по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что удары по новым территориям России будут восприниматься как акты агрессии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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